Как информирует «НБН», по словам Олега Вереса в социальной сети Facebook, речь идет о «свободовце» Владимире Кавуличе («Кабанчике»).

Как выяснилось, вчера в районе Херсона, когда «Кабанчик» направлялся на помощь местному населению, его лодку затянуло сильным течением под баржу. Также отмечается, что вместе с Владимиром погиб его собрат «Юг».

В сообщении отмечается, что за двое суток под руководством Владимира «Кабанчика» удалось спасти порядка 130 жителей Херсонской области от большой воды. Помимо прочего, Олег Верес опубликовал фото погибшего украинского защитника Владимира Кавулича, которое было сделано за два дня до его гибели.

Владимир Кавулич в составе ВСУ

С самого начала войны, начатой Россией против Украинского государства «Кабанчик» проходил службу в составе свободовских добровольческих батальонов «Сич», а также «Карпатская Сич». А после того, как РФ пошла на полномасштабное вторжение, он был членом Добровольческого батальона «Фемида-Чернобаевка». Кроме ого, он был руководителем коорднационного штаба батальона и принимал участие в деоккупации Херсона и всего региона.

Напомним, ранее мы уже писали о влиянии подрыва дамбы Каховской ГЭС на поставки электричества.