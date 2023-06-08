Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление Маляр.

Так, со слов заместителя главы Министерства обороны Украины Анны Маляр стало известно, что на данный момент бойцы Вооруженных сил Украины ведут активные бои против оккупантов за населённых пункт Великая Новоселка, который находится в Донецкой области. К слову, Великая Новоселка является прифронтовым поселком городского типа.

Также примечательно, что в Министерстве обороны Украины упомянули и о ситуации на Запорожском направлении. Там, по официальным заявлениям российские оккупанты перешли к оборонительным действиям. В то же время их так называемые «военкоры» сообщают о атаках ВСУ.

Достаточно сложной ситуация остается и на Бахмутском, Купянском, Марьинском направлении. Там украинские военные понемногу продвигаются, но оккупанты продолжают активно обстреливать территорию.

Следует напомнить, ранее сообщалось о том, что страны НАТО могут ввести свои войска в Украину.