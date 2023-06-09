Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на главу ОПУ Андрея Ермака.

Со слов главы Офиса президента Украины Андрея Ермака становится известно, что российская оккупационная армия в очередной раз обстреляла территорию Запорожской области. На этот раз, по данным представителя Офиса президента пострадала больница в населенном пункте Гуляйполе.

Также с его слов становится известно, что без жертв не обошлось. В результате атаки оккупантов погибло двое человек, также еще двое получили ранения. Известно, что среди погибших оказались младшая медицинская сестра, а также сантехник.

«Россияне обстреляли больницу в городе Гуляйполе. Известно о двух погибших работниках больницы». — заявил представитель Офиса президента.

Отметим, ранее мы писали об атаке на Житомирщину.