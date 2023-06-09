О том, как оккупанты цинично воспользовались результатами совершенного ими же военного преступления в собственных целях, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в официальном Facebook-аккаунте Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

В частности, российские захватчики сознательно расселяют жителей с временно оккупированных частей Херсонской области, у которых получилось успешно покинуть опасные зоны затопления, образовавшиеся вследствие подрыва Каховской ГЭС на территории различных пансионатов/баз отдыха, где уже расположились военные подразделения ВС РФ. Подобным образом, противник попросту пытается себя обезопасить, прикрываясь обычным мирным населением.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ГСЧС показали, как эвакуируют людей из подтопленных зон Херсонской области.