Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на ЦНС.

Как сказали представители ЦНС, российские оккупационные войска уже вовсю готовятся покидать северную часть Крыма, в том числе и город Армянск, в котором россияне уже готовятся провести так называемую «эвакуацию» местных жителей. Известно, что из этой территории оккупанты, а также мирное население будут вывезены либо на территорию Российской Федерации, либо же вглубь острова.

Кроме того, известно, что в первую очередь «эвакуировать» будут представителей так называемых администраций в Крыму и их семьи, помимо этого оккупанты требуют списки материально-культурных ценностей, их россияне скорее всего планируют украсть и вывезти в Россию.

«Оккупанты проводят мероприятия по подготовке перемещения населения и похищения материально-культурных ценностей.

Россияне отдали распоряжение оккупационным администрациям на севере временно оккупированного полуострова по подготовке «эвакуации»» — заявили в Центре национального сопротивления.

Следует напомнить, мы также писали о ситуации на Запорожском направлении.