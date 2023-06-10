Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление главы ОВА Дмитрия Лунина.

Так, по словам Лунина известно, что российские оккупанты атаковали аэродром в Миргороде крылатыми, а также баллистическими ракетами. В том числе они использовали ракеты типа «Искандер».

На данный момент известно, что в ходе этой атаки на аэродроме присутствуют разрушения. По словам Лунина, пострадала и инфраструктура и техника, но погибших или раненых в ходе этой атаки нет.

«Во время ночной атаки в районе военного аэродрома «Миргород» враг применил баллистические и крылатые ракеты типа «Искандер», а также ударные дроны иранского производства.

Есть определенные повреждения инфраструктуры аэродрома и техники. Предварительно без жертв» — отмечает Дмитрий Лунин

Кроме того, глава Полтавской ОВА отметил, что из-за того, что украинская противовоздушная оборона сбивала российские ракеты, обломки падали в различных частях области. В результате были повреждено 8 частных зданий и 4 автомобиля.

Ранее мы сообщали о ночной атаке по Одещине.