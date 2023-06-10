Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на пресс-службу ГУР.

Представители Главного управления разведки Украины рассказали о том, что один из крымских блогеров-коллаборантов поделился ранее неизвестной информацией касательно подрыва Каховской гидроэлектростанцией.

Александр Талипов, который является российским «блогером» рассказал о том, что военные армии Российской Федерации перед тем, как подорвать Каховскую гидроэлектростанцию убежали из опасных зон. Помимо этого оккупант также «наехал» и на других российских военных корреспондентов, которые заявляли о том, что некоторые военные во время подрыва дамбы были брошены на островах и оказались в критической ситуации.

Таким образом Талипов стал первым оккупантом, который фактически подтвердил участие армии Российской Федерации в подрыве Каховской ГЭС.

Отметим, ранее Данилов рассказал о том, что в украинском правительстве заранее знали о планах оккупантов.