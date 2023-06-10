Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление Федорова.

Утром, 10 июня несколько украинских ракет ударили по базе отдыха на косе Арабатская стрелка в Херсонской области, где базировались российские оккупанты. Эти же данные подтвердил и предатель Владимир Сальдо.

Федоров отметил, что на данный момент среди военных армии Российской Федерации, а также среди других россиян и коллаборантов присутствует очень серьезная паника. Большое количество машин покидает территорию Херсонщины, так как они опасаются контрнаступления ВСУ.

«Курортный сезон на Арабатке настолько горячий, что к рашистам на отжатой базе отдыха сегодня утром решили присоединиться несколько ракет. Захватчикам почему-то компания не понравилась, поэтому в настоящее время колонны автомобилей с россиянами и местными коллаборантами экстренно выезжают в пока что оккупированный Крым. «Страстный климат не подходит? Уверен, в Крыму вам тоже совсем скоро станет жарко» — заявляет Иван Федоров.

Следует напомнить, мы также сообщали о том, что оккупанты бегут из северных районов Крыма.