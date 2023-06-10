Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление террориста Гиркина.

Он рассказал о том, что на данный момент на фронте в Запорожской области ведутся максимально ожесточенные бои, из-за которых даже нельзя узнать исход тех или иных событий.

Террорист Гиркин утверждает что сейчас украинские военные ведут активные попытки прорвать линию фронта на Мелитопольском направлении, но, как сказал сам Гиркин пока что им это не удается. Террорист утверждает, что этой ночью бойцы ВСУ вновь попытались продвинуться ближе к Мелитополю, но им это «якобы» не удалось.

Военный преступник утверждает, что в случае, если армия Российской Федерации сможет удержать линию фронта на Мелитопольском направлении, то спустя 4-5 украинские военные перестанут наступать так активно и перейдут на другой участок фронта.

«Пока можно говорить о том, что битва началась для наших войск успешно, но об итогах судить не просто рано, а вообще нельзя» — заявил Стрелков.

Ранее мы писали о том, что ВСУ атаковали оккупантов на Арабатской косе.