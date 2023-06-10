Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

По данным Генштаба известно, что преступная российская армия не разрешает жителям Херсонской области, которые пострадали в результате подрыва Каховской гидроэлектростанции покидать свое текущее местоположение.

Известно, что покинуть территорию, которая была затоплена могут лишь те жители Херсонщины, которые ранее уже получили российские паспорта, граждан с украинскими паспортами попросту не выпустят с опасной территории.

Кроме того, по данным Генерального штаба Вооружённых сил Украины также известно, что российские оккупанты в некоторых местах выгоняют обычных мирных жителей из своих домов для того, чтобы там разместить военных.

К слову, это уже не первый раз, когда российская оккупационная армия совершает преступления против мирных жителей и против украинского народа в целом.

Напомним, ранее Шмыгаль рассказал, как подрыв Каховской ГЭС скажется на других странах.