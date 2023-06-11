Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на телеграм-канал «Петренко + сводки«.

По данным из источника становится известно, что по состоянию на 00:25 на Васильевском направлении в Запорожской области бойцы Вооруженных сил Украины провели зачистку населенного пункта Лобоковое. Скорее всего данный населенный пункт уже освобожден.

Далее, как пишет телеграм-канал ведутся активные бои в направлении к селу Жеребянка, которое расположено на высотках. Помимо этого, если верить автору паблика, то становится известно, что ВСУ удалось выбить оккупантов из населенного пункта Благодатное, который находится уже на Великоновоселковском направлении.

Бойцы Вооруженных сил Украины продолжают вести активные контрнаступательные действия на разных направлениях российско-украинского фронта.

Напомним, ранее Гиркин рассказал, что ВСУ пытаются прорваться на Мелитопольском направлении.