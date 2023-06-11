Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на российские СМИ.

Так, коллаборант Цеков заявил, что он не думает, что Украина уже в ближайшее время захочет пойти на переговоры с Российской Федерацией, потому что «скорее всего» Украине не нравятся условия.

По мнению коллаборанта, для того, чтобы Россия пошла на переговоры с Украиной — государство должно отдать оккупантам три области, в числе которых Цеков назвал: Харьковскую, Одесскую и Николаевскую. Только в таком случае, по словам оккупанта можно вести переговоры.

«Не думаю, что они очень быстро и публично согласятся на переговоры. Я по себе сужу, но если нам и вести переговоры, то на предмет того, чтобы в состав России Украина еще передала Николаевскую и Одесскую области. Тогда еще можно вести какие-то переговоры. По большому счету, и Харьковскую область. Это может быть стартовая позиция для переговоров. При этом демилитаризация, денацификация, нейтральный статус с повестки дня не снимается. Когда они будут к этому готовы, тогда они и предложат переговоры» — заявил предатель Сергея Цеков.

Следует напомнить, ранее Зеленский прокомментировал контрнаступление ВСУ.