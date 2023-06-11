Об этом пишет «НБН» со ссылкой на телеграм-канал Андрея Цаплиенко.

Так, у себя в телеграме Цаплиенко выложил соответствующее видео, на котором видно, как военные Вооруженных сил Украины ведут бои против российских оккупантов на одном из направлений российско-украинского фронта.

Видео снимает один из украинских бойцов от первого лица. На нем видно кадры боевых действий, перемещение украинских военных, а также сами атаки бойцов Вооруженных сил и оккупантов. Отметим, что военный корреспондент Цаплиенко не упомянул о том, бойцы какой бригады сняли видео. Но, на кадрах присутствует логотип подразделения «Вовча зграя», которое входит в состав 3-й штурмовой бригады ВСУ.

Напомним, ранее мы писали о том, что бойцы ВСУ проводят зачистку на Запорожском направлении.