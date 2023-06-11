Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «Baza«.

По данным из телеграм-канала известно, что на железнодорожных путях в Крыму прозвучал взрыв. Случилось это сегодня, приблизительно в 16:00, в это время как раз там проезжал поезд, но машинист якобы успел притормозить.

«Взрыв в Крыму произошёл прямо перед ж/д составом. Машинист локомотива, увидев подрыв полотна, успел применить экстренное торможение. От взрывной волны в кабине посыпались стёкла, сам машинист не пострадал» — говорится в источнике.

Также известно, что в ходе данного происшествия по сообщениям местных властей — пострадавших нет. В свою очередь так называемые «власти» Крыма организовали трансфер для пассажиров.

Помимо этого стоит отметить, что СМИ также сообщали и об уничтожении железнодорожных путей в Запорожской области.

Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты потеряли склады с боеприпасами.