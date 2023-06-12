Об этом пишет «НБН» со ссылкой на видео в телеграм-каналах.

Так, известно, что украинские бойцы во время выполнения заданий на одном из направлений российско-украинского фронта подорвались на противотанковой мине оккупантов на БМП «Bradley» американского производства, но всё бойцы ВСУ остались живы и здоровы.

Более того, на видео также запечатлен процесс эвакуации украинских бойцов из почти уничтоженной машине. На записи четко видно, как несколько военных ВСУ отбиваются от атак противника и эвакуируются с места происшествия.

О том, бойцы какого подразделения или бригады находились в БМП «Bradley», а также на каком направлении это произошло на данный момент неизвестно.

Отметим, ранее мы писали об освобождении населенного на Донетчине.