Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «The Guardian«.

В источнике говорится о том,что сейчас в польской столице Варшаве достаточно большое количество украинцев, которые разговаривают на русском языке. А за сам город говорят, что он напоминает маленький Советский союз, так как русский язык слышен фактически везде.

У представителя организации, которая с самого начала российского вторжения активно помогала украинским беженцам спросили, как сами поляки относятся к тому, что большое количество украинцев говорит на русском языке. На что он ответил, что большинству такое не нравится. Поляки спокойно воспринимают белорусов, которые говорят на русском, но когда речь идет об украинцах, то здесь реакция уже совсем другая.

«Ни у кого нет проблем с русскоговорящими белорусами, но когда речь идет об украинцах, людям это не нравится» — отметил президент организации.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Польше ограбили поезд, который вез боеприпасы в Украину.