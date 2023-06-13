Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на слова Маляр в эфире национального телемарафона.

Представительница Министерства обороны Украины заявляет, что в последнее время российские пропагандистские СМИ достаточно часто сообщают о колоссальных потерях Вооруженных сил Украины, что является неправдой. Она объясняет это тем, что таким образом Российская Федерация пытается выяснить какие же на самом деле потери в украинской армии. Иными словами — они ждут ответа от украинских представителей.

Маляр сообщает, что такие действия оккупантов связаны с тем, что у них достаточно плохо с разведкой на украинской территории, поэтому они попросту не могут узнать сколько на самом деле техники они уничтожили. Поэтому оккупанты делают такие «вкиды» и ожидают ответа от украинского Министерства обороны. Замминистра обороны также заявляет, что потери в украинской армии в действительности присутствуют, так как по ее словам, еще никто не придумал такой техники, которую нельзя было бы уничтожить на поле боя. Но информативное правило войны — не рассказывать о собственных потерях.

Отметим, ранее мы писали о продвижении украинских защитников.