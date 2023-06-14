Как информирует «НБН», информация об этом обнародована на странице Залужного в социальной сети «Фейсбук».

В частности, Залужный написал, что он сообщил Милли о ситуации на фронте. Согласно его словам, на востоке и юге Украины сейчас продолжаются тяжелые боевые действия, которые носят оборонительный, а также наступательный характеры. Главком ВСУ подчеркнул, что в этом плане есть определенные успехи, а командование продолжает реализовывать существующие планы.

Напомним, ранее российская пропаганда активно распространяла фейки о гибели главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.