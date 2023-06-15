Как информирует «НБН», об этом в ТГ-канале рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Согласно ее словам, в настоящее время идут контрнаступательные и оборонные действия по разным направлениям. В частности, на востоке страны вражеские силы продолжают концентрировать значительное количество сил и средств. Кроме того, противник подтягивает резервы по другим направлениям. К примеру, на восток с юга было перемещено вражеское подразделение ДШВ.

Продвижение, по словам Анны Маляр, наблюдается на всех направлениях. На каждом из них – около километра.

В это же время военный чиновник подчеркнула, что войска Украины воюют против мощного противника, который имеет преимущество в живой силе и вооружении. Россияне всячески пытаются не пропустить продвижения наших войск. В это же время, наступление продолжается на нескольких направлениях. Наши защитники постепенно, однако весьма уверенно продвигаются вперед, нанося значительные потери вражеским силам.

Напомним, ранее мы уже писали о том, какой прогноз по контрнаступлению ВСУ сделали западные чиновники.