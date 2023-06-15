Как пишет «НБН», глава Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина сообщила, что в результате обстрела со стороны врага погиб один человек. Еще один получил ранения.

Согласно ее словам, армия Путина нанесла удар по Бериславу. В результате, мужчина 55-лет, в квартиру которого попал вражеский снаряд, погиб на месте происшествия.

Кроме того, агрессор нанес удар по Казацкому, в результате чего ранения получила 86-летняя женщина. Она была доставлена в одно из медицинских учреждений.

Напомним, ранее вчера мы уже писали об обстреле оккупантами Черниговской и Сумской областей.