Как информирует «НБН» со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, в действительности же на кадрах запечатлены подбитые Силами обороны российские самоходные артиллерийские установки.

В свою очередь украинские пользователи социальных сетей также опровергли данный фейк РФ, так как россияне даже не убрали из видео украинскую музыку.

Напомним, ранее мы уже писали о заявлении главы Пентагона Ллойда Остина относительно того, что россияне под разными углами показывают кадры уничтожения техники ВСУ, заявляя о новых ликвидированных единицах.