Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление главы оккупационной администрации Евгений Балицкий.

Оккупант написал о том, что на данный момент ситуация на поле боя остается достаточно тяжелой для армии Российской Федерации. В связи с чем оккупанты несут огромные потери, которые, по словам Балицкого, нужно «восполнить» в срочном порядке. Таким образом преступник предлагает местным жителям Запорожской области вступать в батальон имени Судоплатова, для того, чтобы воевать против Украины.

«Призываю жителей нашего региона вступать в батальон имени П.А. Судоплатова. На поле боя ощущается сильная нехватка личного состава, есть потери, и их нужно в срочном порядке восполнить» — заявил так называемый глава Запорожской области Балицкий.

К слову, батальон имени П. А. Судоплатова создал сам Евгений Балицкий.

Отметим, ранее мы писали о деоккупации Херсонщины.