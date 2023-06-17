Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Херсонской областной военной администрации, в результате обстрелов россиянами Херсонской области в пятницу, погибли два человека. Еще двадцать пять получили ранения.

Так, во время обстрелов мирных населенных пунктов региона враг выпустил 314 снарядов, применяя артиллерию, минометы, беспилотные летательные аппараты и реактивные системы залпового огня «Град».

Касательно Херсона, враг выпустил по городу 44 снаряда. Были «прилеты» по учебных, административных зданиях, а также заведениях торговли.

Последствиями вчерашних обстрелов стала гибель двух человек. Еще двадцать пять украинцев получили ранения. Кроме того российские военнослужащие били по жилым кварталам населенных пунктов региона.

Напомним, ранее мы уже писали о смертельном ударе РФ по Херсонской области.