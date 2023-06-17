Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Лысак заявил, что российские оккупанты в очередной раз совершили обстрел территории города Никополь, а также Марганецкой громады, которая тоже находится в Никопольском районе.

В результате данной атаки оккупантов было повреждено 8 домов, коммунальное предприятие, а также еще некоторые хозяйственные постройки и линии электропередач. Также известно, что из-за этой атаки пострадала одна женщина, ее госпитализировали и на данный момент она находится в состоянии средней тяжести.

«Враг продолжает непрерывно обстреливать Никопольщину. Под огнем артиллерии снова оказались Марганецкая громада и Никополь» — прямая речь главы Днепропетровской ОВА.

К слову, оккупанты достаточно часто совершают обстрелы территории Никопольского района из различных видов вооружения.

Напомним, ранее мы писали о дневной атаке на Киевщину.