Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Генштаб ВСУ.

В сводке Генерального штаба Вооружённых сил Украины говорится о том, что на данный момент российские оккупанты в ходе боевых действий несут огромные потери. В связи с чем там придумали новый способ скрывать гибели военных Российской Федерации.

Сообщается, что оккупанты установили новый порядок лечения собственных военнослужащих, благодаря которому обычные солдаты не могут быть эвакуированы на территорию Российской Федерации, так как эвакуации подлежат только офицеры.

Сержантский и рядовой состав независимо от тяжести и сложности ранения подлежит лечению на временно захваченных территориях Украины.

Для обеспечения выполнения этого решения захватчики увеличивают количество койкомест в местах, используемых ими в качестве военных госпиталей.

Напомним, ранее мы писали о масштабных потерях оккупантов на фронте.