Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на телеграм-канал «Петренко+Сводки«.

Если верить данным источника то становится известно что войны Вооруженных сил Украины на запорожском направлении во время проведения контрнаступательных операций смогли освободить ещё один населённый пункт.

Речь идёт о селе Пятихатки которое находится в Васильевском районе Запорожской области рядом с населённым пунктом Лобковое. По данным источника известно, что после ожесточённых боёв, которые длились несколько дней бойцы украинской армии всё же смогли выбить оккупантов из села и на данный момент контролируют большую часть населённого пункта.

К слову, официального подтверждения от Генерального штаба Вооружённых сил Украины пока что не было, но ранее сообщалось о том что украинские защитники ведут активные боевые действия на данном направлении.

Напомним, ранее мы писали об освобождении двух сел на Донетчине.