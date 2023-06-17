Об этом пишет «НБН» со ссылкой на заявление основателя «Белого легиона«.

Если верить его словам, то становится известно, что Российская Федерация могла ввезти в Беларусь стратегический ядерный комплекс под названием «Тополь-М», который способен поражать любые цели в диапазоне 12 тысяч километров.

Бульба считает, что вполне возможно, что Российская Федерация хочет вступить в войну с НАТО и начинает провоцировать участников альянса. Он объясняет это тем, что оккупанты могут запустить ядерную ракету с территории Беларуси, чтобы ответный удар пришелся не по Российской Федерации, а как раз таки по белорусской стороне. Основатель «Белого легиона» назвал это «подлостью Путина».

Также Бульба сказал, что он не удивится, если диктатор Путин совершит запуск ядерной ракеты с территории Беларуси без ведома самопровозглашенного президента Лукашенко.

Отметим, ранее Путин прокомментировал предоставлении ядерных снарядов для Беларуси.