Как информирует «НБН», в сводке Генерального штаба ВСУ, опубликованной в социальной сети Facebook, говорится, что на протяжении минувших суток украинские военнослужащие уничтожили 670 захватчиков России. Таким образом, потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли 219 тысяч и 170 человек.

На протяжении минувших суток Россия потеряла на фронте в Украине 670 человек живой силы, двенадцать танков, 23 единицы ББМ, 22 артиллерийских системы, три единицы РСЗО, один вертолет, 7 беспилотников, 38 единиц автомобильной техники и автоцистерн, одну единицу спецтехники, а также двенадцать крылатых ракет.

Напомним, ранее мы уже писали об успехах контрнаступления ВСУ.