Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении МВД Украины.

Так, по данным правоохранителей, в результате подрыва войсками Путина Каховской ГЭС, уже известно о шестнадцати погибших, а также 31 пропавшем без вести украинце.

В МВД подчеркнули, что в Херсонской области погибли 14 человек. Еще два украинца погибли в Николаевской области. Пропавшими без вести по состоянию на сегодняшний день числятся 31 человек.

Кроме того, полиция уже приняла более 4 тысяч 800 заявлений украинцев о повреждении имущества. Было проверено 13500 квартир и домов.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как подрыв Каховской ГЭС повлияет на стоимость хлеба в Украине.