Как информирует «НБН», об этом в ТГ-канале рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, в общей сложности, оккупационные силы вывозят три сотни детей из Бердянского района на территорию «солнечной» Чувашии.

Российские средства массовой информации также уже отчитались об отправке сорока восьми детей. Остальных, по их данным, будут отправлять в несколько смен.

Напомним, ранее Владимир Зеленский озвучил количество украинских детей, которые погибли в результате российской агрессии.