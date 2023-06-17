Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «DeepState«.

Если верить данным интерактивной карты, то становится известно, что бойцы Вооруженных сил Украины смогли выбить российских оккупантов из населенных пунктов Новодонецкое и Урожайное, которые находятся непосредственно на территории Донецкой области. При всем этом, несмотря на то, что защитники смогли выбить оккупантов из данных населенных пунктов, они все еще остаются под контролем российской армии.

Также по данным представителей Генштаба известно, что украинские бойцы ведут тяжелые бои на Бахмутском направлении за населенный пункт Клещеевка. В Марьинке ситуация довольно похожая, только там бои идут непосредственно в городе.

Также примечательно, что активные боевые действия возобновились и на Запорожском направлении в районе населенных пунктов Лобковое и Новоданиловка.

Ранее мы писали о масштабных потерях оккупантов за прошлые сутки.