Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на телеграм-канал Дениса Казанского.

В своем телеграм-канале блогер заявил о том, что по некоторым данным, по железнодорожной станции «Партизаны», которая находится в оккупированном Геническом районе был нанесен удар. Как пишет сам Казанский — как раз в тот момент оккупанты разгружали свой состав с б/к. По последним данным известно, что среди военных вооруженных сил Российской Федерации присутствует большое количество погибших и раненых.

«На оккупированной территории Херсонской области в качестве шага доброй воли рано утром демилитаризовались склады с селитрой». — заявил блогер, опубликовав первую видеозапись.

Позже он дополнил это словами: «Пишут, что удар был нанесен по железнодорожной станции «Партизаны», где разгружался российский состав с б/к.

Есть много погибших среди российских военных, которые занимались погрузкой»

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия хочет вступить в войну с НАТО.