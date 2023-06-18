Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на американское издание «The New York Times«.

С источников становится известно, что ряд экспертов из Украины и США в комментариях изданию рассказали о том, что стало причиной разрушения Каховской гидроэлектростанции, а также назвали слабое место плотины.

По словам американского источника настоящей причиной разрушения дамбы на Каховском водохранилище стал подрыв россиянами подводного прохода в машинный зал станции внутри плотины.

Также там отмечают, что эксперты, в комментариях американскому изданию заявили о том, что внутри дамбы было определенное слабое место, иными словами «ахиллесова пята». К тому же, Каховская ГЭС строилась во времена Советского союза, поэтому оккупанты имели фактически все чертежи и знали в каком месте нужно подорвать дамбу, чтобы разрушить ее полностью.

Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты готовят провокацию на заводе “Титан”.