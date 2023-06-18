Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на СтратКом.

Как известно, совсем недавно представители Министерства обороны Российской Федерации заявили о том, что 4 июня Украина начала крупномасштабное наступление на 5 участках фронта на южно-донецком направлении. Вместе с этим россияне достаточно часто распространяют неправдивые данные касательно продвижения украинских войск.

«Так, в российских Telegram-каналах будет много недостоверной информации о боевых действиях ВСУ. На фоне этого пропагандисты будут распространять недостоверную информацию о контрнаступлении, его направлениях и потерях украинской армии — для этого заготовлены старые видео и фото, на которых подбиты техники, погибшие и пленные» — говорится в источнике.

Поэтому, гражданам Украины ни в коем случае не стоит верить той информации, которую распространяют сами оккупанты, так как она скорее всего является фейковой.

Ранее мы писали о том, что оккупанты готовят провокацию на химзаводе.