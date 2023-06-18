Об этом пишет «НБН» со ссылкой на заявление блогера Богдана Мирошникова.

Он рассказал о том, что украинские бойцы за прошлые сутки совершили масштабные атаки на оккупантов в Горловке с применением артиллерии. В ходе чего было уничтожено большое количество техники, а также живой силы армии Российской Федерации. Так известно, что в ходе обстрела Вооружённых сил Украины оккупанты потеряли ремонтные базы, скопления техники, позиции РЭБ, РЭР, а также системы противовоздушной обороны.

«Наши все видят. Ни одно движение оккупантов не останется незамеченным» — заявил блогер Мирошников.

Российские оккупанты фактически сразу попытались нанести ответный удар, но уже традиционно начали обстреливать мирные территории, в том числе и гражданскую инфраструктуру.

Напомним, ранее мы писали о взрыве БК оккупантов на Херсонщиине.