Как сообщает «НБН«, об этом сказано в сообщении правоохранителей Сумской области.Войска Путина обстреляли Сумскую область: погиб отец с 4-летним сыном.

«В следствие новой атаки российских военных погиб оперуполномоченный сектора криминальной полиции отделения полиции № 1 (г. Белополье) Сумского районного управления полиции, 38-летний старший лейтенант полиции Роман Бабенко вместе со своим 4-летним сыном», — указано в пресс-релизе.

Также полицейские сообщили, что российские захватчики, используя артиллерию, открыли огонь по части Белополья. Травмы, полученные стражем порядка и его ребенком, оказались несовместимыми с жизнью.

Напомним, ранее мы уже писали об обстреле россиянами Константиновки.