Специалисты ISW в своем отчете по российско-украинской войне заявили, что украинские войска могут временно приостановить контрнаступление. Аналитики ссылаются на заявление главы Разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковника Марго Гросберга, информирует «НБН».

По словам начальника разведки, в ближайшие семь дней мы не увидим наступления ВСУ. В то же время журналисты Wall Street Journal писали, что подразделения армии Украины в основном приостановили проведения таких операций.

Пауза в контрнаступлении связана с тем, что командование украинских войск пересматривает тактику дальнейших боевых действий. При этом приостановка контратак не означает, что масштабная военная операция ВСУ завершена.

Напомним, что начальник эстонской разведки Марго Гросберг ранее раскрыл, сколько единиц западной техники потеряли защитники в ходе контрнаступления.