В интервью журналисту Валерию Калнышу спикер ГУР МОУ заявил, что поведение военно-политического руководства и пропагандистов РФ в последние недели указывает на их тревогу и страх перед грядущими действиями украинских войск, информирует «НБН».

По словам Юсова, контрнаступление ВСУ начали чаще комментировать кремлевский диктатор Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Представитель разведки объяснил, что россияне перестали воспринимать представителя оборонного ведомства Игоря Конашенкова и топ-рупоров Кремля Владимира Соловьева и Ольгу Скабееву, как истину в последней инстанции. Гражданам РФ нужен стимулятор посильнее – «портрет Путина», который лично высказывается о войне в Украине.

Также Юсов рассказал, как глава ГУР Кирилл Буданов реагирует на попытки российских пропагандистов «похоронить» его.