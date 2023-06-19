В российской Федерации в очередной раз обвинили Украину в создании «грязной бомбы», чему якобы получила подтверждение разведка государства-террориста.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Российские пропагандисты, ссылаясь на «данные» Службы внешней разведки страны-агрессора, заявили, что якобы Государственная инспекция ядерного регулирования Украины распорядилась отправить партию облученного топлива в Чернобыль.

Рупоры путинского режима сообщили, что «смертоносный снаряд» якобы перевезли на территорию ЧАЭС из Ровенской атомной электростанции, о чем Киев не уведомил МАГАТЭ.

Также россияне распространяют дезинформацию о «смерти» начальника украинской разведки Кирилла Буданова. В ГУР МОУ рассказали, как генерал реагирует на такие фейки пропагандистов.