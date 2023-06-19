В эфире национального телемарафона Игнат сообщил, что 18 июня на передовой противовоздушная оборона Сухопутных войск ликвидировала один Ка-52 оккупантов, перед этим три «Аллигатора» уничтожили Воздушные силы, информирует «НБН».

По словам полковника, захватчики перебросили на фронт 10-20 вертолетов и значительную часть этих машин защитники сбили только в течение недели. Военный подчеркнул, что важно не количество ликвидированных «Аллигаторов», а то, что их сбивают.

Представитель Воздушных сил объяснил, что Ка-52 – это одни из лучших дорогостоящих летательных аппаратов РФ, которые наносят удары разными видами вооружения и являются существенной поддержкой оккупационных сухопутных войск.

Ранее Игнат рассказал, чем бы обернулась для Украины полная потеря преимущества в небе.