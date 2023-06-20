Первые кадры из нелегального место содержания отказавшихся воевать российских солдат во временно оккупированном селе Рассыпное Луганской области опубликовал Telegram-канал ASTRA, информирует «НБН».

Видео демонстрирует, что «отказники» едят и спят на досках или на бетоне, используют пластиковые бутылки в качестве туалета, а единственным источником света для них являются фонарики.

Источники ASTRA рассказывают, что этот подвал находится в 15 километрах от другого места незаконного содержания военных ВС РФ в селе Зайцево на Луганщине. Солдат регулярно перевозят из одного села в другое и обратно, не сообщая, где они находятся.

Ранее российский военнопленный рассказал, как его принудительно отправили воевать под Бахмут без бронежилета, в старой каске и с ограниченным количеством боеприпасов.