В эфире национального телемарафона глава ГУР МОУ заявил, что захватчики готовились к теракту на Каховской ГЭС. За полчаса до подрыва станции, россияне по радиосети вышли на подразделение путинской армии, которое там находилось, информирует «НБН».

По словам начальника украинской разведки, оккупантам приказали быстро собраться и покинуть территорию ГЭС, в это время прибыла группа спецназа. Далее террористы осуществили подрыв станции.

Генерал отметил, что при этом подразделения, которые находились рядом с Каховской гидроэлектростанцией, не были посвящены в планы командования, поэтому взрыв и его последствия застали их врасплох.

Ранее эксперты рассказали, какое слабое место ГЭС подорвали оккупанты, что стало причиной разрушения всей станции.