Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении главы Львовской областной государственной администрации Максима Козицкого.

К счастью, среди людей в результате удара никто не пострадал.

По предварительным данным, во Львове было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры. Козицкий добавил, что на месте происшествия ночью начался пожар. Сейчас там продолжают работать все экстренные службы.

Напомним, ранее генерал-лейтенант Наев рассказал, при помощи какого оружия украинские защитники сбивают в небе над Украиной вражеские БПЛА «Шахед».