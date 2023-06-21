В своем отчете американские аналитики пишут, что оборонное ведомство страны-агрессора извлекло уроки из прошлых ошибок во время прошлогоднего украинского контрнаступления на Харьковщине и Херсонщине. Успехи ВСУ тогда вызвали панику в РФ, информирует «НБН».

Теперь Минобороны России с определенной «риторической связностью» реагирует на операции украинских войск, пытаясь избежать беспокойства из-за контрнаступления ВСУ в информационном пространстве государства-террориста.

В частности, во вторник, 20 июня, глава ведомства Сергей Шойгу начал свое выступление на Коллегии Минобороны России с обсуждения контратак защитников на Запорожье и Донетчине, отрицая успехи украинской армии.

В ISW обратили внимание на относительно спокойный подход министра обороны к масштабной военной операции Украины, что говорит о неспособности ведомства подготовить единый ответ на прошлые контрнаступления ВСУ.

Ранее британская разведка сообщила, что российский олигарх, владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин начал усиливать конфронтацию с оборонным ведомством, создавая проблемы Шойгу.