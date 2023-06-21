В интервью изданию Еconomist глава ГУР МОУ намекнул, что удар дронов по Кремлю, причастность к которому Киев отрицает, мог не обойтись без украинских спецслужб, информирует «НБН».

По словам начальника украинской разведки, главный результат атаки беспилотников в сердце Москвы – демонстрация уязвимости Российской Федерации всему миру.

Буданов добавил, что «мы на войне» и удар БПЛА по резиденции диктатора Владимира Путина в центре российской столицы показал, что оборона государства-террориста – «всего лишь потемкинская деревня».

Ранее глава ГУР оценил угрозу аварии или подрыва Запорожской АЭС, объяснив, что самое страшное в ситуации с оккупированной станцией.