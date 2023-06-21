Как информирует «НБН» со ссылкой на ТГ-канал Хмельницкой ОВА, жители области слышали взрывы приблизительно в пять часов утра. Не исключено, что это могли быть звуки работы противовоздушной обороны Украины в Хмельницкой области.

Информацию о взрывах также подтвердили и местные чиновники. Они также призвали население нашей страны не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что 16 июня во время воздушной атаки россиян в Киеве прогремели взрывы.