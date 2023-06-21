Как сообщает «НБН» со ссылкой на «Украинскую правду«, об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский.

«Наша армия на Таврическом направлении постоянно выгоняет оккупантов из позиций, продолжая свое движение. Уже заметны успехи Сил обороны. За сутки представители подразделений ракетных войск и артиллерии выполнили 1119 огневых задач. На протяжение последних 24 часов потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты. В общей сложности было уничтожено и повреждено 68 единиц военной техники противника», — отметил военный.

Кроме того, Трнавский рассказал о потерях врага за минувшие сутки. Это 6 танков, 13 единиц БМП, 2 ББМ, МТЛБ, 3 БпЛА «Supercam», БпЛА «Орлан-10», 5 гаубиц 2С19 «Мста-С», 4 гаубицы 2А65 «Мста-Б». Также у оккупантов стало меньше на два ЗРК «Стрела», 5 самоходных артиллерийских установок 2С5 «Гиацинт», 2 самоходных артиллерийских установки 2С3 «Акация», самоходная артиллерийская установка 2С7 «Пион», БМ-21 «Град», РЛС «Зоопарк».

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о темпах контрнаступления ВСУ.