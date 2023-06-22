В эфире национального телемарафона Игнат прокомментировал слова главы Франции Эммануэля Макрона о том, что SAMP-T уже в Украине. По словам полковника, о поступлении ЗРК на боевое дежурство должен заявить командующий Воздушных сил ВСУ, информирует «НБН».

Военный отметил, что Украина, помимо SAMP-T, надеется получить немецкие ЗРК противовоздушной и противоракетной обороны IRIS-T, а также норвежский передвижной ракетный комплекс средней дальности NASAMS для усиления защиты регионов.

Ранее глава государства Владимир Зеленский высказался о поставках американских истребителей F-16. Президент назвал ориентировочные сроки поступления боевых самолетов в Украину.