В эфире национального телемарафона военный отметил, что масштаб этой ночной атаки российских оккупантов на Украину не такой массированный, как раньше, информирует «НБН».

По словам Игната, в Воздушных силах уточняют информацию об обстрелах и позже будут обнародованы последствия удара ВС РФ по нашей стране. Полковник уточнил, что армия Путина атаковала Украину иранскими дронами-камикадзе, ракетами с Азовского моря, кроме того был взлет бомбардировщиков Ту-22МЗ.

Представитель Воздушных сил добавил, что также предположительно захватчики применили истребители МиГ-31, которые могут нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Отметим, что в ОК «Юг» прокомментировали ночную атаку на Одесскую область иранскими БПЛА. Глава пресс-центра Наталья Гуменюк рассказала о последствиях удара.