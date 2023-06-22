Как информирует «НБН» со ссылкой на ТГ-канал главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, в Сети были опубликованы фото разрушений в результате ракетной атаки.

Сообщается, что российские войска выпустили ракеты из акватории Азовского моря по Лозоватской общине Криворожского района.

Последствиями удара врага стали повреждения десяти частных домов, одна хозяйственная постройка, два гаража, два транспортных средства, один газопровод, а также ЛЭП.

Кроме того, оккупационные силы РФ за ночь обстреляли из артиллерии Никополь. Лукашук подчеркнул, что к счастью в результате ракетной атаки РФ раненных и жертв среди населения не было.

Напомним, ранее мы уже писали о ракетной атаке РФ по Одесской области.